Kaffeemaschinen-Sager: Vettel witzelt über Strafe

Was war passiert? Am Weg zur Startaufstellung überhitzten Vettels Bremsen. Feuer war die Folge. „Da ist uns ein grober Fehler unterlaufen“, so Vettel gegenüber Sky. Die Aston-Martin-Mechaniker behoben den Schaden am Rennwagen von Vettel. Das Problem: Die Reifen befanden sich fünf Minuten vor dem Rennstart noch nicht am Boliden. Deshalb gab es eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe für Vettel.