U-Ausschuss: „Ibiza ist nur noch der Namensgeber“

Wie viel an Unterlagen kommen da auf den Tisch?

Es kommen laufend Unterlagen. Viele tausende Chats, nur manche sind interessant. In dem Moment, in dem der Ausschuss die Akten abverlangt, muss die Behörde die Unterlagen vorlegen. Und wenn es nicht immer so erfolgt, dann hat der Ausschuss die Möglichkeit der Anrufung des Verfassungsgerichtshofes. Bei der Vorlage geht es immer um die Frage, was ist „abstrakt relevant“? Da gibt es oft unterschiedliche Ansichten. Was heißt das? Abstrakt relevante Dokumente sind vorzulegen. Nur private Akten sind dann nicht vorzulegen, wenn kein beruflicher Zusammenhang besteht. Rein privat. Aber wo ist die Grenze? Die ist oft schwer zu finden. Beispiel Familie: In einem Chat heißt es „Du bist Familie“, in diesem Fall war es beruflich gemeint und hatte einen deutlichen Bezug zu einer Postenbesetzung. „Familie“ ist zunächst aber ein rein privater Begriff. Man muss daher immer von Fall zu Fall entscheiden.