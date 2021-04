Surrealer Rätselspaß mit „Summertime Madness“

Nachdem er einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, droht die Seele eines Künstlers in DP Games‘ „Summertime Madness“ für immer in einer seiner Leinwände gefangen zu sein. Gamern obliegt es daher, ihn von der surrealen, traumhaften in die reale Welt zurückzubringen. Das Puzzle-Game soll in diesem Sommer für PC und Konsole erscheinen. Wir zeigen den Ankündigungstrailer.