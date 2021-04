Angriff auf die Gruppenphase

Mit einem Doppelpack hat Jakob Jantscher Sturm beim 3:1 gegen Wattens zum ersten Sieg in einer Meisterrunde geführt - jetzt möchte der schwarze Topscorer am Sonntag bei Rapid nachlegen: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, nach vorne so richtig unangenehm zu werden. Wir wollen heuer eine internationale Gruppenphase erreichen, und mit einem Top-Vier-Platz hat man dafür eine gute Ausgangslage.“