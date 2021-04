Lavanttal-Rallye fällt erneut Corona zum Opfer

Die Veranstalter der Lavanttal-Rallye, die zur österreichischen Meisterschaft zählt, haben zum zweiten Mal in Folge wegen der Coronavirus-Pandemie ihr Rennen absagen müssen. „Die unsichere Zukunft lässt keine geordnete Planungssicherheit zu“, hieß es am Freitag in einer Aussendung der eigentlich für 15. Mai geplanten Rallye.