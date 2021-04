Experte warnt: Deutsche Spitäler vor Überlastung

Gesundheitsminister will Maßnahmen rasch umsetzen

Der Deutsche Bundestag soll am Freitag erstmals über die bundeseinheitlichen Notbremse-Regeln debattieren. Vorgesehen sind unter anderem die Schließung der meisten Geschäfte sowie nächtliche Ausgangsbeschränkungen, wenn in einer Region die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Die Verabschiedung ist erst für kommende Woche geplant - so lange will Spahn aber nicht warten. „Die Zeit drängt und bereits jetzt haben alle auch schon die Möglichkeit zu handeln“, sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem RKI-Präsidenten in Berlin.