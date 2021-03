D: Neuinfektionen steigen, nun droht „Notbremse“

Steigende Inzidenz vor allem in Großstädten

Vor allem zwei deutsche Millionenstädte bekommen ihre Sieben-Tages-Inzidenz nicht in den Griff. In Köln liegt diese bereits den vierten Tag en suite über dem Grenzwert 100 (am Donnerstag lag sie bei 110,1), in Hamburg liegt sie derzeit bei 105,4. Laut Angaben des NDR bereitet die Hafenstadt daher die Umsetzung der „Notbremse“ vor. In München (68,8) und Berlin (94,8) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz zwar zurzeit noch unter 100, doch auch hier ist die Tendenz steigend, berichten deutsche Medien.