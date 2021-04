„Ich spüre das Feuer in mir!“ Riegler macht weiter

Snowboarderin Claudia Riegler setzt ihre lange Karriere auch im kommenden Olympia-Winter fort. „Ich spüre immer noch das Feuer in mir“, erklärte die 47-jährige Salzburgerin am Donnerstag in einer ÖSV-Aussendung. Die Ex-Weltmeisterin hatte in der abgelaufenen Saison im Weltcup zwei vierte Einzel-Plätze, auch bei der WM in Rogla war sie im Riesentorlauf Vierte. Außerdem gewann Riegler mit Andreas Prommegger in Bad Gastein den Weltcup-Teambewerb.