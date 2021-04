Gesuchter Rammbock-Täter nun in Rumänien verhaftet

Rückblick: Beim Einbruch in eine Autowerkstatt in Wien-Liesing Ende Oktober des Vorjahres scheiterten Täter am Tresor, stahlen aber ein Auto. Dieselben Verbrecher erbeuteten in Teesdorf (NÖ) bei einem Kfz-Betrieb einen weiteren Pkw. Showdown dann in Wr. Neustadt (NÖ): Die Profi-Bande krachte mit einem der Autos als Rammbock in einen Elektronikmarkt! Sie raffte 40 Tablets an sich und flüchtete. Dabei wechselte sie in das zweite gestohlene Auto – Schaden rund 50.000 Euro.