Mähroboter können zur Gefahr für Igel werden

Igel sind keine Fluchttiere, bei Gefahr rollen sie sich zusammen und bleiben einfach liegen. Eine am Mähroboter angebrachte „Apfelschürze“, kann Zusammenstöße verhindern. Vor allem größere Tiere könnten so besser geschützt werden. Im besten Fall sollte im eigenen Garten eine Stelle eingerichtet werden, an der Wilwuchs erlaubt ist und auch der Rasen höher wachsen darf. So werden ideale Versteckmöglichkeiten für die Tiere geschaffen.