Vom Vorarlberger Start-up zum „future champion“

Zweiten Standort in Berlin gegründet

Gleich nach der offiziellen Gründung des Unternehmens rückte der deutsche Markt in den Fokus. „Preisjäger war auf Österreich angelegt. Einige Deals haben aber nicht funktioniert, weil ausländische Unternehmen gar nicht oder nur zu hohen Kosten liefern wollten“, erinnert sich Alexander Bitsche. Für den zweiten Standort in Berlin hatten sich die IT- und Sales-Experten damals entschieden, um näher an den Händlern zu sein. Schließlich hatten die meisten ihre Büros in der deutschen Hauptstadt. Die Wahl, ein zweites Standbein in Berlin zu haben, erwies sich als doppelt hilfreich, denn dort ist es definitiv einfacher, die geeigneten Fachkräfte für das Unternehmen zu finden.



Vom kleinen Startup zum „future champion“

In den vergangenen elf Jahren hat sich das kleine Start-up zum „future champion“ entwickelt, ein Unternehmen also, das das Potenzial zum guten Mittelständler und mehr hat. Die Zahlen sprechen jedenfalls schon mal für sich: Bis zu 300.000 User nutzen täglich Portale und Software von Webgears - und das meist, ohne es zu wissen. „Nur wenn man den Service-Provider wirklich herausfinden möchte, taucht der Name Webgears auf“, sagt Alexander Bitsche. Er bekleidet inzwischen den Posten des CEO und ist als einziger der drei Gründer noch operativ bei Webgears tätig.