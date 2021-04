Schrems: Nachbarn als Lebensretter

Bereits in Vollbrand stand eine mit Holz- und Kohlebriketts gefüllte Scheune neben dem Wohnhaus einer 75-jährigen Hausbesitzerin am Montagabend. „Die beherzten Nachbarn haben sofort reagiert, die Frau aus dem Haus in Sicherheit gebracht und die Feuerwehr alarmiert“, ist der Schremser Stadtchef Karl Harrer stolz auf die vorbildlichen Handlungen seiner Gemeindebürger, die anonym bleiben möchten.