Trasse für Zulaufstrecke zu Brenner-Tunnel fixiert

Der Planungsvorschlag führt vom Ortsteil Schaftenau in Langkampfen bis nach Ostermünchen bei Rosenheim. Im österreichischen Streckenabschnitt wird die Trasse unmittelbar östlich der geplanten Verknüpfungsstelle Schaftenau in den Talboden abgesenkt und als Tunnel in Richtung Staatsgrenze geführt.