Impfen für weitere Gesundheitsberufe startet

Die ersten Impfungen für diese Berufsgruppe sind ab 3. Mai geplant, vorausgesetzt die Registrierung erfolgt bis Freitag, 16. April. 5000 Dosen sollen in der Kalenderwoche 18 (ab 3. Mai) verimpft werden. Aber auch danach ist eine Anmeldung aus dieser Berufsgruppe möglich. Miteingeschlossen sind auch Auszubildende für diese Berufsgruppen, die Praktika in Kliniken und Praxen machen, gab das Land Steiermark am Dienstag bekannt.