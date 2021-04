Dieses Take-Away-Essen macht laut Studie glücklich

Curry, Kurkuma und Co. steigern also nicht nur unsere Laune, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden. Indische Gerichte sind oftmals reich an Gewürzen, die allesamt als Stimmungsaufheller gelten. Außerdem ist indisches Essen unglaublich gesund und besser für unsere Figur - gelten Reis, Linsen und Hühnchen doch noch immer als Schlankmacher.