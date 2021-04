Wiener Tierkrematorium: Abschied per Live-Stream

„Als einziges Tierkrematorium in Wien bieten wir die Möglichkeit, bei der Kremierung des geliebten Haustieres persönlich anwesend zu sein. Dies ist aber mit einer großen Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und auch Kunden verbunden - denn die Gesundheit muss in jedem Fall geschützt werden. Wir sind sehr dankbar, dass der Großteil unserer Kunden vollstes Verständnis für unsere strengen Maßnahmen zeigt.“, so Geschäftsführerin Melanie Wachter.