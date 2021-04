Polit-Machtspiel um Polizei-Bereitschaftseinheit

„Alter Wein in neuen Schläuchen“, meint ein Ex-Postenkommandant über den Antrag der ÖVP für eine Polizei-Bereitschaftstruppe. Bei Ausschreitungen wie im November 2019 am Rudolfskai sollen künftig Spezialisten anrücken, sieht der Plan der Volkspartei vor. „Eine operative, mobile Einheit der Polizei, die bei erhöhtem Gefährdungsgrad angefordert wird“, fordern die Abgeordneten in einem Antrag. Tatsächlich gab es schon einmal eine Sondereinheit in Salzburg. Doch in den Plänen von Ex-Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) war kein Platz mehr für die Bereitschaftstruppe. Im Zuge der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie wurde das Salzburger Mobile Einsatzkommando (MEK) 2005 aufgelöst.