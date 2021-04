Prinz Andrew: Queen empfindet „eine große Leere“

Der Prinz sagte nach einem Gottesdienstbesuch für seinen Vater in der Royal Chapel of All Saints in Windsor: „Unsere Mutter beschreibt den Verlust ihres Mannes als große Leere. Sie ist sehr beherrscht und empfindet sein Ableben als großes Wunder.“ Außerdem fügte der 61-Jährige hinzu: „Wir, ihre Familie und diejenigen, die ihr nahestehen, versammeln uns um sie, um sicherzustellen, dass wir für sie da sind“.

Der jüngste Sohn der Queen, Prinz Edward, zeigte sich nach dem Gottesdienst gerührt von der Anerkennung, die Philip überall entgegengebracht werde. Das sei „fantastisch“, so der 57-Jährige. Seine Frau Sophie erklärte, die Königin denke immer zuerst an alle anderen. Britische Medien berichten, dass die Queen später mit ihrer Familie bei einem Spaziergang mit ihren Corgi-Welpen gesehen wurde.