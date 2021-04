RTL überträgt Beisetzung von Prinz Philip live

Martin Gradl, Chefredakteur Magazine sagte bei „RTL NEWS“: „Unsere Sondersendung am Freitag hat gezeigt, wie groß die Anteilnahme am Tod von Prinz Philip auch in Deutschland ist. Daher wollen wir der Trauerfeier am kommenden Samstag ebenso viel Raum geben und sie für unsere Zuschauer:innen einordnen - zumal Prinz Harry für die Beisetzung aus den USA einreisen soll und es somit zum ersten Wiedersehen mit der Royal Family nach dem viel diskutierten Oprah-Interview kommen wird.“ Ob auch die ORF-Zuschauer dem Begräbnis von Prinz Philip beiwohnen werden können, ist noch nicht bekannt.