Sicher löschen per Roboter

Technisch hochkomplex ist das Umspannwerk von Austria Power Grid in Zurndorf, das über seine Transformatoren auch die Energie der zahlreichen Windräder ins Stromnetz einspeist. Im Ernstfall ist die Brandbekämpfung in einer solchen Anlage eine besondere Herausforderung. „Deshalb trat das Unternehmen an uns heran, ob wir einen Löschroboter betreiben würden“, schildert Feuerwehrkommandant Martin Szoka. Gemeinsam wurde ein Konzept erarbeitet. Nun war es so weit: Ein von der Austrian Power Grid finanzierter Löschroboter wurde an die Florianis übergeben.