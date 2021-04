Debütant vorne - Van Gerwen vergibt Matchdart

Claytons Traumstart in seine erste Premier League Saison setzte sich fort, indem er einen Average von knapp unter 100 erzielte und mit nun sieben Punkten an der Spitze steht. Der Waliser warf sechs 180er, profitierte von zehn verfehlten Doppelversuchen von Anderson und beendet den ersten Block der Liga auf einem Hoch. „Man träumt davon, so einen Start bei einem so großen Turnier zu haben, ich bin ein glücklicher Waliser“, sagte ein begeisterter Clayton, der am dritten Spieltag einen 9-Darter erzielt hatte.