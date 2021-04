Darts-Wahnsinn mit Ninedarter und 180-er Rekord

Ninedarter-Wahnsinn in der Premier League! Grand-Slam-Sieger Jose de Sousa warf ein Neun-Dart-Finish und rekordverdächtige elf 180er, aber sein erster Sieg in der Unibet Premier League blieb dem Portugiesen gegen Nathan Aspinall verwehrt, der ihm am Donnerstag in Milton Keynes ein Unentschieden abrang.