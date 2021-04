Premier League: Debütant Clayton wirft Neundarter

Jonny Clayton glänzte in der dritten Nacht der „Unibet Premier League“ mit einem 9-Darter bei seinem 7:3-Sieg über Jose de Sousa am Mittwoch in Milton Keynes. Der 46-jährige Waliser, der beim Stand von 4:3 alle Darts perfekt ins Ziel gebracht hatte, gewann damit bei seinem Debüt sein zweites Spiel.