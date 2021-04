IS-Fans zurück in die Heimat abgeschoben

Abschiebungen sorgten zuletzt immer wieder für Proteste und Blockaden von Asyl-Aktivisten. Die Statistik zeigt allerdings: Mehr als die Hälfte der im Vorjahr abgeschobenen Personen sind verurteilte Straftäter. So hob am Donnerstag - wie berichtet - ein Flugzeug mit zwei IS-Anhängern an Bord von Wien-Schwechat ab.