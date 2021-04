Wie es mit den Impfungen in Tirol weitergeht

Auch wenn AstraZeneca – wieder einmal – Lieferschwierigkeiten hat: In Tirol ist man zuversichtlich, dass der Impfplan hält. „Mit einer Quote von 20,7 Prozent bei Erstgeimpften liegt Tirol im Bundesländervergleich an der Spitze. Bei den über 65-Jährigen haben über 54 Prozent eine Erstimpfung bekommen“, rechnet LH Günther Platter vor. In Schwaz sind bisher 11.000 Zweitimpfungen erfolgt.