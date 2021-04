Lienz mit Linz verwechselt: Taxifahrer als Retter

Dieser Tage sprang eines Morgens gegen 5.15 Uhr am Bahnhof Linz ein verzweifelter junger Mann in das Taxi von Robert Petschenik. „Er war in seiner Heimatgemeinde in den Zug gestiegen und wollte eigentlich nach Lienz. Dort sollte er sich bis spätestens 9 Uhr in der Kaserne zum Antritt seines Bundesheer-Dienstes einfinden. Erst am Bahnhof Linz ist er draufgekommen, dass er eigentlich wo ganz anders ist“, erzählt Petschenik. Das fehlende „e“ brachte den jungen Mann nun ziemlich in die Bredouille.