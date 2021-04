Privates Musikinstitut erstrahlt in neuem Gewand

„Als Musiklehrer engagieren wir ausgebildete Pädagogen, die wir vom Studium her kennen. Wir bieten so gut wie alle Instrumente an - auch musikalische Früherziehung“, erklärt Daniel, dessen Schüler hier rund um die Uhr proben, aufnehmen und netzwerken können - auch jetzt schon, trotz des Umbaus.