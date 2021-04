Arzt vor Gericht: Floyd starb an Sauerstoffmangel

Auch nach Tod Floyds ließ Polizist nicht von ihm ab

Der Experte erklärte den Geschworenen, an welchen Merkmalen er den Moment erkannte, in dem Floyd gestorben sei. „Man kann seine Augen sehen, er ist bei Bewusstsein, und dann sieht man, dass er es nicht mehr ist“, sagte er. „Das ist der Moment, in dem das Leben aus seinem Körper schwindet.“ Auch nach Floyds letztem Atemzug habe Chauvin ihn weiter auf die Straße gedrückt.