Thiem, Foda und Vettel als prominente Bienenretter

Wie die Saatgut-Pflanzung funktioniert, wurde dann auch gleich an Ort und Stelle, am Dach des Wiener Museumsquartiers, demonstriert: Tennisspieler Dominic Thiem betätigte sich als Hobbygärtner. „Bienen liegen mir schon immer am Herzen und das ist ein Projekt, das tolle Ausmaße annehmen kann“, zeigte er sich bezüglich Teilnehmerzahlen optimistisch. Auch Fußball-Nationalteamtrainer Franco Foda legte eine kleine Wildblumenwiese an: „Während der Pandemie habe ich im eigenen Garten Erfahrung gesammelt“, sagte er stolz.