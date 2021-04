Abschlussklassen in Ostregion dürfen in die Schule

Schularbeiten und Förderunterricht ebenfalls vor Ort

Überdies sollen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland trotz Distance Learning Schularbeiten in den Klassenzimmern möglich sein, unabhängig von den jeweiligen Schultypen. So will man Verschiebungen im Kalender und Schularbeitsstress nach dem Lockdown vor allem an den Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) vermeiden. Auch Förderunterricht soll trotz der grundsätzlichen Umstellung auf Fernunterricht weiterhin im Klassenzimmer stattfinden können.