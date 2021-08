Kärntner Obstsorten sind „echt guat“: Speckbirne

Der älteste Obstbaum in meiner Baumschule ist eine mehr als einhundert Jahre alte Speckbirne. Der Name Speckbirne kommt übrigens vom Glanz der Fruchtschale dieser großen Mostbirne, die fast so sehr glänzt, wie die mit Speckschwarten eingeschmierten gefärbten Ostereier. Der Most, der aus der Speckbirne produziert wird, ist der mildeste aller Mostbirnen-Säfte, da die Speckbirne einen hohen Gerbstoffgehalt hat.