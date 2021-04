Immer mehr Pelze bei „Auktionator“ verschollen

Auch als „Pfandhaus Eisenstadt“ tätig, Vorwürfe werden bestritten

Bis dato haben sich ca. 20 Betroffene gemeldet. Objekte seien entweder nie verkauft oder nicht zurückgegeben worden. Geld haben die Verkäufer nur selten erhalten. Ausreden offenbar dafür umso mehr. Mittlerweile wird übrigens auch in Eisenstadt firmiert. Über die Facebook-Seite „Pfandhaus Eisenstadt“ (bisher „Auktionshaus Eisenstadt“) bzw. in einem Geschäftslokal am Esterházyplatz in der burgenländischen Landeshauptstadt. Über einen Anwalt ließ das „Auktionshaus Baden“ der Ombudsfrau mitteilen, dass bei einem Einbruch, der angezeigt wurde, übernommene Ware gestohlen und zurückgelassene beschädigt worden sei. Man sei nach wie vor damit beschäftigt, diese konkreten Eigentümern zuzuordnen.