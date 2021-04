Großer Andrang für Tests, aber kaum Kontrollen

Bis 11. April kann der Bezirk Braunau nur mehr mit einem negativen Test – ein Antigen-Test darf nicht älter als zwei Tage, ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden sein – verlassen werden. Allerdings gibt es viele Ausnahmen. Statt auf die Suche nach Ostereiern machten sich deshalb viele Braunauer, vor allem Berufspendler, auf die Suche nach Testterminen. Lange Schlangen bildeten sich vor den Teststationen, die vom Land in den vergangenen Tagen noch einmal um 10.000 mögliche Tests aufgerüstet wurden. An den Kontrollpunkten, an denen die Polizei, unterstützt vom Heer, die Maßnahmen überwachen sollte, herrschte hingegen Flaute.