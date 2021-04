Alle drei ÖRV-Boote in Olympia-Quali aufgestiegen

Bei der europäischen Olympia-Qualifikation der Ruderer in Varese sind alle drei ÖRV-Boote aufgestiegen und damit weiterhin im Rennen um einen Quotenplatz für Tokio. Der Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer mit Paul Sieber/Julian Schöberl zog als Vorlaufzweiter ebenso in das A-Finale ein wie jener der Frauen in der Besetzung Valentina Cavallar/Louisa Altenhuber mit Rang drei. Lukas Reim erreichte im Einer als Vorlaufdritter das Semifinale.