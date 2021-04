Fischer und Martirosjan bei EM um Olympiaticket

Der routinierte Martirosjan ist in der Kategorie bis 109 kg bereits am Freitag in der B-Gruppe dran. Der Olympia-Elfte von Rio muss möglichst dick anschreiben, um es erneut zu den Sommerspielen zu schaffen. Der 34-Jährige laborierte zuletzt aber an Rückenproblemen, auch eine überstandene Corona-Infektion zu Jahresbeginn warf ihn in der Vorbereitung zurück. Den EM-Auftakt aus österreichischer Sicht bestreitet am Mittwoch Victoria Hahn in der B-Gruppe der Klasse bis 71 Kilogramm.