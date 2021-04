Kunst und Glaube als Quelle der Hoffnung

„Das Geistige schwebt über der Natur“

„Sie ist so etwas wie eine ,Bio-Madonna‘. Sie vermittelt die Botschaft, dass wir auf unsere Natur schauen sollen“, erklärt Baumgartner. „In Wirklichkeit ist die Madonna surreal - das Geistige schwebt über der Natur.“ Durch die Darstellung von Getreide symbolisiere das Bild die Auferstehung. Erstmals gezeigt werden soll das imposante Kunstwerk in der „Langen Nacht der Kirchen“ in Stainz am 28. Mai.