Infizierte werden nun immer jünger

Anders als während der zweiten Welle im Herbst stecken sich jetzt die Schüler- und die Elterngeneration am häufigsten mit dem Virus an. Laut Angaben des Krisenstabes geht fast jede zweite Infektion (47 Prozent) auf Landsleute im Alter von 30 bis 59 Jahren zurück. 34 Prozent entfallen auf die Altersgruppe der bis zu 30-Jährigen. „Durch den Fortschritt bei den Schutzimpfungen“, wie Experten wissen, „konnte die Ansteckungsquote bei den mindestens 60-Jährigen auf 18 Prozent reduziert werden.“ Eben weil mehr ältere Menschen in NÖ eine Impfung, oder zumindest einen Termin dafür gebucht haben, konnten gestern Termine für das Gesundheitspersonal und jene Pädagogen, die bislang noch nicht buchungsberechtigt waren, freigeschaltet werden.