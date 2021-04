Nach Knall brannte Garage in Thalheim lichterloh

Am 1. April 2021 gegen 14.50 Uhr hörte eine 19-Jährige einen Knall in der Garage ihres Elternhauses in Thalheim bei Wels. Sie bemerkte, dass die beiden Autos, die in der Garage geparkt waren, bereits in Vollbrand standen. Die Eltern versuchten den Brand zu löschen - jedoch ohne Erfolg. Die FF Thalheim bei Wels, FF Am Thalbach und FF Wels mussten die Löscharbeiten mit neun Fahrzeugen und etwa 45 Einsatzkräften durchführen.