Wiener „Lockdown-Rebell“ verkauft weiter Blumen

Ist das legal? Unter Umständen ja. Der reine Blumenhandel müsse zwar zu sein, Gärtnereien aber nicht, so die Wirtschaftskammer. Lieferservice ist gestattet. „Call/click and collect“ - also anrufen/mailen und Blumen im Vorbeigehen mitnehmen - ist ebenso erlaubt. Sofern der Kunde keinen Innenraum betritt. Strafhöhe für Händler, die gegen die Covid-Vorschriften verstoßen: laut Kammer bis zu 3600 Euro.