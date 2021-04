Ausseer Hotelchefin reicht es: „Wir sperren auf!“

„Es reicht mir. Keiner fragt uns Unternehmer, wie es uns in dieser Corona-Zeit, die jetzt schon seit über einem Jahr andauert, geht. Wir müssen zusehen, wie unsere Firmen-Konten monatlich weiter ins Minus fallen, da wir unserem Beruf einfach nicht nachgehen dürfen.“ Mit ihrer Wutrede in den sozialen Netzwerken spricht die 51-jährige Bettina Grieshofer, Unternehmerin in Bad Aussee, vielen ihrer Kollegen aus tiefster Seele.