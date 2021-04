Forderung nach 700 Euro spaltet den Amateurfußball

„Perverses System“

Vor allem die einheitliche Vergütung in Liga 3 bis 8 stößt vielen Funktionären sauer auf. „Das ist schon jetzt für viele Klubs gerade in den unteren Klassen eine extreme Belastung“, weiß Ortlechner. Erklärung: „Wir als Ehrenamtliche laufen das ganze Jahr für jeden Euro. Das ist ein perverses System, wir verlieren den Bezug zur Realität“, so der Funktionär, der fragt: „Welche Spieler müssen wir entschädigen – jene die Qualität bringen oder auch den Durchschnittskicker?“ Schon jetzt werden in den untersten Ligen teils 10.000 Euro pro Jahr bezahlt. Was die Klubs freiwillig machen, für Erfolg aber oft die Voraussetzung ist.