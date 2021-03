Mehr Geld für die Amateurfußballer?

In Zukunft maximal 700 Euro?

In Summe wäre eine neue Grenze von rund 700 Euro aus unserer Sicht eine faire Lösung„, so Zirngast. Erster Ansprechpartner hierfür ist das Sportministerium. Auch bei Minister Werner Kogler wurde man zuletzt vorstellig. “Der steht zwar aktuell noch ein wenig auf der Bremse, weitere Gespräche werden aber bald folgen", so der VdF-Funktionär. In Zeiten des völligen Corona-Stillstands und ausfallender Sponsorengelder eine Forderung die Diskussionsstoff birgt.