Hugo Portisch: „Wir haben alle mitgefiebert“

„Krone“: Herr Dr. Portisch, am 21. Juli 1969 kam der Mond - auch dank Ihnen - zu uns ins Wohnzimmer. Können Sie den Moment in einem Satz beschreiben?

Dr. Hugo Portisch: Naja, zu mir kam er nicht ins Wohnzimmer. - Lacht. - Weil ich saß ja im Fernsehstudio. Das befand sich damals noch in so kleinen Häuschen, die zum Tierpark Schönbrunn gehörten. Wir haben immer gesagt: Wir senden aus den Affenkäfigen! Das Eintreffen der Astronauten auf dem Mond war ein ganz außerordentlicher Moment. Keineswegs so selbstverständlich, wie die Leute heute glauben. Es war eine riskante Geschichte, eine Zitterpartie eigentlich.