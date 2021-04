Sein letzter Weg: „Viel erlebt, was willst mehr?“

„Es hat Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Aber ich habe mich schon als junger Mensch mit dem Tod beschäftigt. So war ich weniger verzweifelt, sondern da war mehr diese Überraschung: Ah, jetzt ist es so weit, demnächst findet also statt, was ja jeden Menschen trifft. Es weiß ja keiner, wann, wodurch, wie er stirbt. Das war auch ein gewisser Trost. Man kann sich nicht aussuchen, was kommt, was einem zum Lebensende bringt. Es hat keinen Sinn, Widerstand zu leisten.“