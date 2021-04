Sonntagsfrage: Minus bei ÖVP, Grüne hinter NEOS

Wenn am kommenden Sonntag Nationalratswahl wäre, würden 34 Prozent der Wahlberechtigten die ÖVP wählen. Das ergab die Sonntagsfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse im Auftrag von Puls 24. Gegenüber der letzten tatsächlichen Wahl 2019 (37,5 Prozent) muss die Kanzlerpartei somit Verluste hinnehmen, es ist überhaupt der tiefste Wert seit Herbst 2019. Alleine am Corona-Krisenmanagement liegt das wohl nicht, denn dieses ist für eine relative Mehrheit noch immer bei der ÖVP am glaubwürdigsten. Auch der grüne Regierungspartner muss herbe Verluste einstecken: Mit aktuell nur zehn Prozent liegt man hinter den NEOS.