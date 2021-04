Medwedew-Aus gegen Bautista Agut in Miami!

Der topgesetzte Russe Daniil Medwedew scheiterte am ATP-1000-Turnier in Miami im Viertelfinale. Er unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut in 1:32 Stunden 4:6, 2:6. Für den 25-jährigen Russen war es im dritten Duell mit dem sieben Jahren älteren Spanier die dritte Niederlage.