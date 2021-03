Spitze! Armenien überrascht gegen Rumänien

Mit dem 3:2-(0:0)-Heimerfolg über Rumänien hat Armenien in der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 für eine handfeste Überraschung gesorgt. Varazdat Haroyan (87.) und Tigran Barseghyan per Elfer (93.) verwandelten einen 1:2-Rückstand in den Schlussminuten noch in den dritten Sieg im dritten Spiel in Gruppe J, Armenien zog an Deutschland vorbei auf Platz eins. Die bisher ebenfalls makellose DFB-Elf traf erst ab 20.45 Uhr auf Nordmazedonien.