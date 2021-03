Diebische Putzkraft ließ Luxusartikel mitgehen

Vor Gericht in Wien schluchzte die Slowakin (36): „Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Sie war immer so lieb zu mir, sie ist ein so lieber und guter Mensch!“ Und ein wohlhabender. Rund 100 Stück Schuhe der Edelmarke Louboutin, Taschen von Chanel bis Gucci, Kleidung von Prada & Co. - Wert jenseits der 50.000 Euro, mopste die Reinigungskraft, um es im Internet zu verkaufen: „Da gibt’s keine Entschuldigung dafür, ich konnte einfach nicht mehr aufhören.“