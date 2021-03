Geplanter Müllkäfig im Innenhof sorgt für Ärger

Hitze und Gestank

„Der Hof war vorher schon eine Hitzeinsel im Sommer. Wenn dort jetzt auch die Mülltonnen hinkommen, kommt zu der Hitze auch noch der Gestank“, beklagt sich die Wienerin. „Vor allem jene in den unteren Etagen sehen durch das Fenster künftig nur noch Mistkübel.“ Laut Wiener Wohnen sei alles halb so schlimm. So soll es Begrünung an Fassade und Dach des Müllkäfigs geben.