Xiaomi stellt neues High-End-Handy Mi 11 Ultra vor

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi erweitert seine neue Smartphone-Reihe Mi 11 um drei weitere Modelle. Für preisbewusste Kunden bringt man das Mi 11 Lite 5G mit 64-Megapixel-Kamera um 370 Euro in Stellung, in der gehobenen Mittelklasse startet das Mi 11i um 650 Euro und in der teuren Luxusklasse will man mit dem Mi 11 Ultra um 1200 Euro Samsung und Apple Paroli den Kampf ansagen.